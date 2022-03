Concert de clôture du salon – Livre comme l’air Festival littérature jeunesse Espace Charles Aznavour, 9 avril 2022, Arnouville.

Espace Charles Aznavour, le samedi 9 avril à 18:00

Viens bouger les pieds et remuer la tête au son de ce trio rock commandé par Capitaine Parade accompagné de ses deux compères musiciens bien groovy. **Let’s dance !** Car armé de sa basse et de sa voix éraillée, Captain Parade n’a qu’une obsession : jouer avec ses potes, Julian à la guitare et Mamat à la batterie. Avec lui pas de chichis et une seule devise : “La Rock ‘n’ roll attitude” !!!!! Un concert de CAPTAIN PARADE et sa bande, c’est plus qu’une leçon de Rock ‘n’ Roll, c’est tout un art de vivre… « A life style » comme ils disent en Amérique ! **Capitaine Parade est programmé dans le cadre du salon de l’évènement Livre comme l’air, festival de littérature jeunesse.**

Gratuit

Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier 95400 Arnouville Arnouville Val-d’Oise



