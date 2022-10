Concert de clôture du Marché de Noël

2022-12-11 17:00:00 – 2022-12-11 À l’occasion de la clôture du Marché de Noël, les Sun Gospels Singers interprèteront des chants traditionnels de Noël. Entrée libre/plateau Plus d’informations sur le groupe : https://www.facebook.com/SunGospel/ dernière mise à jour : 2022-10-08 par

