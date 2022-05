Concert de clôture du Festival Musique en Vallée d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Catégories d’évènement: Aveyron

Concert de clôture du Festival Musique en Vallée d'Olt, 29 juillet 2022, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le Cloître

2022-07-29 – 2022-07-29

Le Cloître

• Heinrich BIBER – Battalia • Jay JAROCH – Children suite * Entracte * • Ludwig van BEETHOVEN – Symphonie 3 en mib M. op 55 Héroique (arr. Natalia ensemble) La 28ème saison musicale du Festival Musique en Vallée d’Olt s’achève ce soir. Rendez-vous dans le Cloître

• Heinrich BIBER – Battalia • Jay JAROCH – Children suite * Entracte * • Ludwig van BEETHOVEN – Symphonie 3 en mib M. op 55 Héroique (arr. Natalia ensemble)

