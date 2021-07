Quintin Quintin Côtes-d'Armor, Quintin Concert de clôture du Festival La Voix Quintin Quintin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Quintin

Concert de clôture du Festival La Voix Quintin, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Quintin. Concert de clôture du Festival La Voix 2021-07-24 – 2021-07-24 Rue Notre-Dame Basilique

Quintin Côtes d’Armor Quintin Festival dédié à la Musique et spécifiquement au Chant Choral sous toutes ses formes.

Concert de clôture

1ère Partie : Stage court : Chansons françaises, gospels, jazz dirigé par Clara Brenier

2ème Partie : Requiem en UT Mineur de Luigi Cherubini pour choeur et orchestre festival.la.voix@gmail.com +33 7 85 16 33 19 Festival dédié à la Musique et spécifiquement au Chant Choral sous toutes ses formes.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Quintin Autres Lieu Quintin Adresse Rue Notre-Dame Basilique Ville Quintin lieuville 48.40344#-2.90902