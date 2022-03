Concert de clôture du festival Blanzy en Mars 2022 Blanzy, 2 avril 2022, Blanzy.

Concert de clôture du festival Blanzy en Mars 2022 Sallle EVA 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy

2022-04-02 – 2022-04-02 Sallle EVA 3 rue du 11 Novembre 1918

Blanzy Saône-et-Loire Blanzy

EUR En clôture de Blanzy en Mars 2022, l’Orchestre des Verreries et son Glass Blowers Big-Band invitent le groupe “les Moustiquaires”.

Les Moustiquaires, c’est de la chanson, simple et intime, sincère et débordante. Ce dynamique quartet invite à revisiter les standards de la chanson française (Boris Vian, Gainsbourg, Dutronc, Brassens) qu’ils dépoussièrent par leur swing. Avec près de 30 concerts, en France et ailleurs, ils partent à la rencontre de tous les publics pour échanger des sourires, des vies, des regards… Après leur passage remarqué au festival “Blanzy en juillet” 2021, en ouverture d’Oldelaf, les Moustiquaires sont de retour à Blanzy.

En première partie, on retrouvera l’Orchestre des Verreries et son Big-Band qui à l’automne dernier avaient séduit le public avec leur suite de “Valses à tous les temps”. Ils reviennent avec un tout nouveau double programme Harmonie et Swing.

jean.louis.gelet@wanadoo.fr

En clôture de Blanzy en Mars 2022, l’Orchestre des Verreries et son Glass Blowers Big-Band invitent le groupe “les Moustiquaires”.

Les Moustiquaires, c’est de la chanson, simple et intime, sincère et débordante. Ce dynamique quartet invite à revisiter les standards de la chanson française (Boris Vian, Gainsbourg, Dutronc, Brassens) qu’ils dépoussièrent par leur swing. Avec près de 30 concerts, en France et ailleurs, ils partent à la rencontre de tous les publics pour échanger des sourires, des vies, des regards… Après leur passage remarqué au festival “Blanzy en juillet” 2021, en ouverture d’Oldelaf, les Moustiquaires sont de retour à Blanzy.

En première partie, on retrouvera l’Orchestre des Verreries et son Big-Band qui à l’automne dernier avaient séduit le public avec leur suite de “Valses à tous les temps”. Ils reviennent avec un tout nouveau double programme Harmonie et Swing.

Sallle EVA 3 rue du 11 Novembre 1918 Blanzy

dernière mise à jour : 2022-03-10 par