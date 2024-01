Concert de clôture des Ponticelli Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand, vendredi 9 août 2024.

Participez à la 19ième session du concert de clôture des masterclass des Ponticelli ! Accompagné de l’invité d’honneur, ces passionnés violoncellistes vous entraineront sur les chemins de l’improvisation, de la création au gré d’un répertoire aussi éclectique qu’enchanté. Pour cette nouvelle édition, partez avec ces passionnés musiciens pour un voyage au cœur de la comédie musicale. De Broadway à G. Gershwin et de West Side Story à M. Legrand, chanteurs et violoncellistes se mêleront en un programme des plus festifs. .

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château

Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté sebastienpaul39@yahoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 18:00:00

fin : 2024-08-09 20:00:00



