Concert de clôture des Impromptus à Vendôme Vendôme Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

Concert de clôture des Impromptus à Vendôme Vendôme, 28 août 2022, Vendôme. Concert de clôture des Impromptus à Vendôme Vendôme

2022-08-28 16:00:00 – 2022-08-28

Vendôme Loir-et-Cher Vendôme Concert de clôture des Impromptus à Vendôme avec l’orchestre de chambre de Paris. 2 concerts exceptionnels : 11h : récital Deborah Nemtanu, TELEMANN extraits des Fantaisies, SAY, Cléopâtre pour violon seul, BACH 3e Partita, ISAYE 2e Sonate bis : musique Kletzmer. 16h : Vents / Danses. Quintette solistes Flûte, hautbois, cor, clarinette, basson, GRIEG (arr. David Walter), Danses norvégiennes op. 35 (10’), BIZET (arr. David Walter) Suite de Carmen (8’), MARKO TAJCEVIC (arr. David Walter), Sept danses balkaniques. (env. 8’30), LIGETI, Six Bagatelles (13’), FARKAS, Cinq danses hongroises antiques (extraits), BARTOK, Danses roumaines (7’), Tango traditionnel, Marina Chamot-Leguay, flûte, Ilyes Boufadden, hautbois

Florent Pujuila, clarinette, (1er cor nouveau désigné), cor, Fany Maselli, basson. Final pour les Impromptus… chateaudevendome@gmail.com +33 6 83 53 87 69 Concert de clôture des Impromptus à Vendôme avec l’orchestre de chambre de Paris. 2 concerts exceptionnels : 11h : récital Deborah Nemtanu, TELEMANN extraits des Fantaisies, SAY, Cléopâtre pour violon seul, BACH 3e Partita, ISAYE 2e Sonate bis : musique Kletzmer. 16h : Vents / Danses. Quintette solistes Flûte, hautbois, cor, clarinette, basson, GRIEG (arr. David Walter), Danses norvégiennes op. 35 (10’), BIZET (arr. David Walter) Suite de Carmen (8’), MARKO TAJCEVIC (arr. David Walter), Sept danses balkaniques. (env. 8’30), LIGETI, Six Bagatelles (13’), FARKAS, Cinq danses hongroises antiques (extraits), BARTOK, Danses roumaines (7’), Tango traditionnel, Marina Chamot-Leguay, flûte, Ilyes Boufadden, hautbois

Florent Pujuila, clarinette, (1er cor nouveau désigné), cor, Fany Maselli, basson. Vendôme Tourisme

Vendôme

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Vendôme Adresse Ville Vendôme lieuville Vendôme Departement Loir-et-Cher

Vendôme Vendôme Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendome/

Concert de clôture des Impromptus à Vendôme Vendôme 2022-08-28 was last modified: by Concert de clôture des Impromptus à Vendôme Vendôme Vendôme 28 août 2022 loir-et-cher Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher