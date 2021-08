Barr Barr Barr, Bas-Rhin Concert de clôture des Estivales : Le Big Bog et Caroline Laurence Barr Barr Catégories d’évènement: Barr

Bas-Rhin

Concert de clôture des Estivales : Le Big Bog et Caroline Laurence Barr, 4 septembre 2021, Barr. Concert de clôture des Estivales : Le Big Bog et Caroline Laurence 2021-09-04 20:00:00 – 2021-09-04 23:00:00

Barr Bas-Rhin Barr Carré comme le Funk, façon Roy Hargroove, Electro Deluxe ou encore Tower of Power, le BIG BOG vibre au rythme d’un collectif de musiciens issus de toute la région. Né à Obernai il y a bientôt 25 ans sur une base Jazz, il a su trouver sa voie dans la musique Funk avant de déverser sur la planète un son précis, joyeux et féroce où se pose parfois une virgule plus soul, plus groove, et parfois pop. De quoi enflammer le public ! Laissez-vous surprendre par ces douces mélodies jazzy +33 3 88 08 66 55 Carré comme le Funk, façon Roy Hargroove, Electro Deluxe ou encore Tower of Power, le BIG BOG vibre au rythme d’un collectif de musiciens issus de toute la région. Né à Obernai il y a bientôt 25 ans sur une base Jazz, il a su trouver sa voie dans la musique Funk avant de déverser sur la planète un son précis, joyeux et féroce où se pose parfois une virgule plus soul, plus groove, et parfois pop. De quoi enflammer le public ! dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d'évènement: Barr, Bas-Rhin