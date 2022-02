Concert de clôture des Découvertes Lyriques de Criel sur Mer. Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Criel-sur-Mer Seine-Maritime Les participants du stage d’étude de la voix se produiront avec des artistes professionnels sur la scène de l’Abribus

pour présenter un spectacle lyrique avec mise en scène. 10 €

anniegendarme@sfr.fr +33 6 18 59 30 42

Salle Abribus Rue de la Libération Criel-sur-Mer

