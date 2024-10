Concert de clôture des 90 ans d’Empi et Riaume Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère Drôme

Romans-sur-Isère

Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère

Concert de clôture des 90 ans d’Empi et Riaume Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère, samedi 7 décembre 2024.

Concert de clôture des 90 ans d’Empi et Riaume

Parvis Jean XXIII Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère Drôme

Musiques et chants traditionnels du Dauphiné avec la participation des amis de l’orgue de Saint Barnard

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-07 15:00:00

fin : 2024-12-07

Parvis Jean XXIII Collégiale St Barnard

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@empi-et-riaume.com

L’événement Concert de clôture des 90 ans d’Empi et Riaume Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2024-10-07 par Valence Romans Tourisme

samedi 7 décembre 2024 Concert de clôture des 90 ans d’Empi et Riaume Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère Concert de clôture des 90 ans d'Empi et Riaume Parvis Jean XXIII Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère Drôme 2024-12-07 à 15:00:00 .Musiques et chants traditionnels du Dauphiné avec la participation des amis de l'orgue de Saint Barnard