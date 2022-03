Concert de clôture de “Passer’Elles” : IOIO au centre Victor Gelez Centre Paris Anim’ Victor Gelez, 24 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 24 mars 2022

de 19h30 à 21h00

gratuit

Venez découvrir la pop magnétique de IOIO, lauréate de l’appel à projets “Passer’Elles”, qui vient clôturer en beauté notre cycle dédié aux questions féministes.

Ioio est une nymphe mêlée à une martienne qui vient chanter des histoires qu’elle a vu en rêve ou dans les paysages de l’espace depuis sa fusée. De sa voix claire et fuselée, elle offre en scène une pop magnétique aux accents poétiques et scintillants. Son personnage de femme-machine questionne les limites de l’humain, et nous invite en musique vers la nébuleuse d’où elle vient.

Son nom est un clin d’œil à Io, l’une des lunes de Jupiter, et à la déesse Io, dont la légende évoque métamorphose et résilience. Portant ces symboles au cœur, Ioio écrit des textes tissés d’images. Auteure, compositrice et productrice autodidacte, elle s’est formée au chant depuis ses 12 ans, du lyrique au jazz en passant par la comédie musicale. Inspirée par Christine and the Queens, Björk ou encore L’Impératrice, elle crée de la musique aux teintes hybrides : chansons à texte se combinent à la pop, l’ambient et l’électro.

Son premier EP “Inflorescence” est sorti en mars 2021, précédé par la sortie de deux clips aux esthétiques étonnantes, “Fusée” dont la tenue argentée interpelle, et “Nuit” où l’on retrouve notre héroïne en naïade… un écho à Io ?

« Léger mais recherché, construit mais accessible, l’univers de Ioio est celui d’une rêveuse qui entend lâcher prise en chantant le monde et ce qui le transcende. » The Melting Pop

Crédit photo : Leia Vandooren

Retrouvez tout l’univers de Ioio :

clip Fusée : https://www.youtube.com/watch?v=-DIbS3d7d6o

clip Nuit : https://www.youtube.com/watch?v=MbvxFHO9-7I

instagram : https://www.instagram.com/ioio.music/

facebook : https://www.facebook.com/ioio.musique

youtube : https://www.youtube.com/c/ioiomusic

lien écoute multiplateforme EP “Inflorescence” : https://album.link/WWZP83t47wCNX

soundcloud : https://soundcloud.com/ioio-music

spotify : https://open.spotify.com/artist/2XbZrwbyarFh93itaIp6Kp?si=t_6cJIriRwKmrYhSLVjWQQ&nd=1

deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/10648511

apple music : https://music.apple.com/fr/artist/ioio/1534137981

Centre Paris Anim’ Victor Gelez 1-3 rue Victor Gelez Paris 75011

Contact : 0155288790 gelez@paris.ifac.asso.fr https://cpa-victorgelez.ifac.asso.fr/ https://www.facebook.com/Victorgelez

Concert;Musique

Leia Vandooren