Concert de clôture de la master-classe harpe et violoncelle Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc, 5 février 2022, Versailles. Concert de clôture de la master-classe harpe et violoncelle

Auditorium Claude Debussy, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc, le samedi 5 février 2022 à 20:00

Marie-Pierre Langlamet, Premier Prix du Concours International d’Israël, obtient à l’âge de 20 ans le poste de harpe au Metropolitan Opera de New York. Elle quitte ce poste pour rejoindre l’Europe et accède en 1993 au poste de harpiste solo de l’Orchestre Philharmonique de Berlin, actuellement sous la direction de Kirill Petrenko. Elle joue dans le monde entier et enseigne à la UDK (Universität der Künste) de Berlin ainsi qu’à l’Académie Herbert-von-Karajan. Elle est nommée en 2009 Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Premier Prix du Concours International de Belgrade, Premier Prix de musique de chambre d’Osaka et de Melbourne, Martin Löhr est depuis 1997 violoncelliste solo du Philharmonique de Berlin. Il est invité dans de nombreux festivals internationaux et donne des master classes dans le monde entier. Il enseigne également à l’Académie Herbert-von-Karajan à Berlin.

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire

