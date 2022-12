Concert de clôture de la Forêt Enchantée Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Concert de clôture de la Forêt Enchantée

rue du château Altkirch Haut-Rhin

2022-12-18

Haut-Rhin Altkirch Concert-lecture à l‘occasion des 70 ans du Prix Nobel de la Paix d‘Albert Schweitzer – Orgue : Thierry Mechler – Lecture : « A livre ouvert/ Wie ein offenes Buch » – Programme : J.S. Bach – Comédiens : Aline Martin et Jean Lorrain. Un concert proposé par Thierry Mechler, Aline Martin et Jean Lorrain. +33 3 89 40 00 04 Altkirch

