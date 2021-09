Concert de clavecin Picquigny, 18 septembre 2021, Picquigny.

Concert de clavecin 2021-09-18 – 2021-09-18

Picquigny Somme Picquigny

Rendez-vous le samedi 18 septembre pour un récital de J.S. Bach donné en la Collégiale Saint-Martin de Picquigny par Hélène DIOT au clacevin.

A 18h, entrée libre.

Ce concert a lieu lors des journées du patrimoine des 18 et 19 septembre. Profitez-en pour y découvrir la collégiale en journée le samedi de 10h à 12h et 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h.

+33 3 22 51 40 31

Collégiale Picquigny

dernière mise à jour : 2021-09-03 par SIM Picardie – OT NIEVRE ET SOMME