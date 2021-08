Concert de Clavecin: “No solo bach” Iván Rodríguez Expósito Autre lieu, 16 octobre 2021, Genève.

Concert de Clavecin: “No solo bach” ———————————– Iván Rodríguez Expósito ———————– ### Samedi 16 et dimanche 17 octobre à 19h00 Il ne fait aucun doute que J.S. Bach est l’un des compositeurs les plus prolifiques et pertinents de l’histoire de la musique, si ce n’est le plus important! Avec une œuvre considérable pour claviers, il fut source d’inspiration pour de nombreux compositeurs ultérieurs tels que Mozart, Mendelssohn, Beethoven, Chopin… Étonnamment, il n’a pas joui d’une grande popularité de son vivant, et bien en deçà d’autres compositeurs tels que G.F.Handel, D.Scarlatti, J.Ph Rameau, F. Couperin, P.Royer, J.C.Fischer… Ce programme ne lui est pas entièrement consacré et à mettre en lumière ces autres compositeurs qui, malgré leur qualité musicale et leur rôle dans l’histoire, n’apparaissent pourtant pas aussi souvent dans les programmes de concert que cela pourrait être. Présentant des œuvres du XVIIIe siècle ce programme sera exécuté sur la copie d’un clavecin Taskin français de 1769 provenant de la collection Russell (Edinburg Museum). Tenu dans le cadre intimiste de l’Espace Diamono, il sera commenté in situ par le claveciniste Iván Rodríguez. Ce dernier présentera certaines caractéristiques de l’instrument tout autant que l’histoire dormante derrière ses auteurs et compositions…à (re)découvrir. Voici le programme passionnant et enrichissant proposé par Iván, qui nous emmènera loin dans dans le monde du baroque… Deux dates à retenir: Samedi 16 et dimanche 17 octobre à 19h00 Places limitées, participation: 35 chf pp Information et réservation: 022 548 37 33 / [info@espace-diamono.ch](mailto:info@espace-diamono.ch) Centre Culturel Espace Diamono, 4b rue des Moraines, 1227 Carouge

