Concert de classes du Département des Cordes Pincées & Musiques Anciennes Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Concert de classes du Département des Cordes Pincées & Musiques Anciennes Istres, 17 janvier 2023, Istres . Concert de classes du Département des Cordes Pincées & Musiques Anciennes CEC Les Heures Claires Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres Bouches-du-Rhône Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires

2023-01-17 18:30:00 – 2023-01-17

Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires

Istres

Bouches-du-Rhône Musiques et chants de la Renaissance Concert de classe à l’auditorium du conservatoire +33 4 42 47 10 30 Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres

dernière mise à jour : 2022-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Istres Bouches-du-Rhône Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Ville Istres lieuville Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Concert de classes du Département des Cordes Pincées & Musiques Anciennes Istres 2023-01-17 was last modified: by Concert de classes du Département des Cordes Pincées & Musiques Anciennes Istres Istres 17 janvier 2023 Bouches-du-Rhône CEC Les Heures Claires Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône