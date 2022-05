Concert de Clarisse Lavanant Plouezoc’h, 19 août 2022, Plouezoc'h.

Clarisse Lavanant, originaire de Morlaix, est montée à la capitale afin de faire de la chanson son métier. Auteur d’un premier album Où c’est ailleurs , consacré par le prix de la Sacem des Trophées Radio France en 2002, elle est une jeune auteur-compositeur-interprète. nElle a incarné Séphora, la femme de Moïse dans la célèbre comédie musicale Les Dix Commandements signée par Pascal Obispo et Elie Chouraqui et jouée sur de nombreuses scènes de France mais également à l’étranger. nAprès la tournée des Dix Commandements, Clarisse Lavanant fait la connaissance de Dan Ar Braz qui réalisera en grande partie son second album Vers l’imaginaire en 2005. Retrouvez-la à la Chapelle Saint-Antoine de Plouezoc’h.

