Concert de Clarisse Lavanant Le Drennec, 4 juin 2022, Le Drennec.

Concert de Clarisse Lavanant Landouzen Chapelle Le Drennec

2022-06-04 – 2022-06-04 Landouzen Chapelle

Le Drennec 29860 Le Drennec

Organisé par Mignoned Landouzen. Clarisse Lavanant propose un concert en solo et a capella dans le cadre de sa tournée intitulée « La Ronde des Chapelles » où elle a séduit le public par sa présence et sa voix claire et puissante.

http://clarisselavanant.wixsite.com/site-officiel

Landouzen Chapelle Le Drennec

