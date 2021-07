Prayssac Prayssac Lot, Prayssac Concert de Clarinettes Prayssac Prayssac Catégories d’évènement: Lot

Prayssac

Concert de Clarinettes Prayssac, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Prayssac. Concert de Clarinettes 2021-07-17 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-17 19:15:00 19:15:00

Prayssac Lot EUR Comme tous les ans, les bénéfices seront reversés à l’UNICEF Comme tous les ans, l’association Tutti Clarinettes organise son concert de fin de stage (le 34ème) +33 6 63 37 65 19 Comme tous les ans, les bénéfices seront reversés à l’UNICEF Makamuki0 dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Prayssac Étiquettes évènement : Autres Lieu Prayssac Adresse Ville Prayssac lieuville 44.50412#1.18772

Évènements liés