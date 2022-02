Concert de clarinettes Le Chapiteau Méli-Mélo Versailles Catégories d’évènement: Versailles

**Concert de clarinettes** Par l’Association Clar’Yvelines Créé en 1992, le GPS orchestra regroupe les meilleurs amateurs du département autour de Philippe Patel. L’Ensemble propose un programme alliant musique classique, moderne, jazz, musiques de film, etc. Les vingt musiciens utilisent la gamme complète des instruments : clarinette Mib, clarinette Sib, cor de basset en Fa, clarinette alto, clarinette basse, clarinette contre-alto et clarinette contrebasse. La complémentarité des timbres des différents instruments et la richesse du dialogue sonore en font un ensemble particulièrement apprécié. VENDREDI 1ER AVRIL À 20H30 Chapiteau Méli-Mélo Durée : 1h45 Tout public Entrée libre Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

Le Chapiteau Méli-Mélo 51 – 53 rue Rémont, 78 000 Versailles

