Concert de Clarinette Médiathèque Françoise Sagan, 2 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

de 15h30 à 16h00

gratuit

« Olympiades musicales » est une adaptation pour quintette de clarinette de l’œuvre d’Erik Satie “Sports et divertissements” dirigé par Claire Feuillette. Ce projet, intitulé « Olympiades musicales » est une adaptation pour quintette de clarinette de l’œuvre d’Erik Satie Sports et divertissements. Ce cycle de pièces fantaisistes nous emmène découvrir des jeux olympiques assez particuliers où se mêlent musiques, dessins et théâtre. A l’origine pour piano, ces courtes pièces d’Erik Satie nous plongent dans un univers humoristique. Celui-ci précise que « cette publication est constituée de deux éléments artistiques : dessin et musique. La partie dessin est figurée par des traits, des traits d’esprit, la partie musique par des points, des points noirs ». Ce parcours olympique, entre chasse, yachting et colin-maillard, est proposé par la classe de clarinette du Conservatoire Municipal Hector Berlioz du 10ème Arrondissement (CMA10). Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

2022-04-02T15:30:00+01:00_2022-04-02T16:00:00+01:00

Conservatoire Hector Berlioz

