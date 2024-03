Concert de Cin’s Faro Le Busseau, samedi 23 mars 2024.

23 MARS 2024 dès 20H30

CIN’S FARO est un Groupe de Thouars (et Scillé !! ) qui propose des reprises et des compos dans un style Pop-Rock Planches APERO & Restauration Possible

Contact Tél 05.16.25.20.57 Mail assolempreinte79@gmail.com

Adresse 15 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Tarif GRATUIT .

Café restaurant

