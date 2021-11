Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Concert de Cikadoj Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Dinard Ille-et-Vilaine Un tourbillon de fête, de nostalgie, de danse. Un voyage dans les langues d’origine, aux sources d’une autre Europe. Des bribes de fidélités, de trahisons, d’exils, de différences… La vie, quoi. Florence Douyère et Sophie Luzé – chant, accordéon-

Thomas Schmutz – guitare, clarinettes, voix – Durée : 1h15. Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées. Tarif :

