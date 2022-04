Concert de Christine Wodrascka Les Arques, 29 juillet 2022, Les Arques.

Concert de Christine Wodrascka Les Arques

2022-07-29 20:30:00 – 2022-07-29

Les Arques Lot

C’est à l’âge de vingt ans que la pianiste française Christine Wodrascka découvre la musique improvisée. Fascinée par la liberté artistique et l’expressivité qu’offre cette musique de l’instant, elle se spécialise dans l’improvisation libre. Elle se produit sur les scènes françaises et européennes depuis une trentaine d’années et joue et a joué avec des figures emblématiques de la musique improvisée comme Fred Frith, Daunik Lazro, Joëlle Léandre, Evan Parker, Fred Van Hove, Dennis Charles…

Les Ateliers des Arques et le collectif Freddy Morezon vous convient à un concert de musique improvisée aux Arques.

Christine Wodrascka est une pianiste de la scène française de musique improvisée et musique contemporaine, basée à Toulouse.

La sensation du risque, du saut dans l’inconnu … Inattendue et insaisissable, la pianiste compose la musique en temps réel, guidée par ses diverses sources d’inspiration. Architecture, peinture, formes, volumes, traits, mouvements, matières, langage, mais aussi cascades, pluies ou rivières, une multitude d’éléments enrichissent en permanence l’univers sonore de Christine Wodrascka.

+33 5 65 22 81 70

©Michel Laborde

Les Arques

dernière mise à jour : 2022-04-08 par