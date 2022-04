Concert de Christian Marc Gendron et Manon Séguin / Festival “La Semaine Acadienne 2022” Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Aubin-sur-Mer

Concert de Christian Marc Gendron et Manon Séguin / Festival "La Semaine Acadienne 2022"
Cinéma du Casino Joa 128 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer

2022-08-09 16:30:00

Christian Marc Gendron et Manon Séguin. Un concert unique où il nous présentera son nouvel album "Kara" , dont les 3 premiers singles ont été dans le Top 20 BDS 2020 ET 2021 des radios canadiennes. Egalement au menu, les plus grandes chansons françaises, américaines (Ray Charles, Jerry Lewis, Johnny Hallyday, Plamondon ….) qui ont marqué sa carrière, le tout avec son humour, son énergie contagieuse, sa générosité …

