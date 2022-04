Concert de Christian LeHache Thouars, 7 mai 2022, Thouars.

Concert de Christian LeHache Au musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour d’Auvergne Thouars

2022-05-07 19:00:00 – 2022-05-07 Au musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour d’Auvergne

Thouars Deux-Sèvres Thouars

EUR Poète et troubadour chantant, Christian Le Hache charrie quelques figures tutélaires : Dylan, Woody Guthrie, Hugo, Villon, Henry Miller, Kerouac, Yves Simon… Seul ou avec son compagnon d’écriture Gérard Viry, il sait que la plume peut être une arme. Et qu’il va regarder le public dans les yeux. Signe particulier : il ne s’accompagne pas de sa guitare, celle-ci chante avec lui en harmonie jazz avec sa voix. Desperado hexagonal, il a choisi la six-cordes et les mots plutôt que le six coups et les balles pour bâtir sa légende. Christian LeHache présente son second album “les rencontres” et à choisi le musée Henri Barré pour poser sa guitare et sa voix pour un concert intime.

Christian LeHache, poète et troubadour chantant, viendra apporter sa poésie au musée Henri Barré le temps d’un moment convivial où il présentera son second album “les rencontres”

+33 6 22 66 43 45

Poète et troubadour chantant, Christian Le Hache charrie quelques figures tutélaires : Dylan, Woody Guthrie, Hugo, Villon, Henry Miller, Kerouac, Yves Simon… Seul ou avec son compagnon d’écriture Gérard Viry, il sait que la plume peut être une arme. Et qu’il va regarder le public dans les yeux. Signe particulier : il ne s’accompagne pas de sa guitare, celle-ci chante avec lui en harmonie jazz avec sa voix. Desperado hexagonal, il a choisi la six-cordes et les mots plutôt que le six coups et les balles pour bâtir sa légende. Christian LeHache présente son second album “les rencontres” et à choisi le musée Henri Barré pour poser sa guitare et sa voix pour un concert intime.

CHRISTINE PASCAL

Au musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour d’Auvergne Thouars

dernière mise à jour : 2022-03-31 par Maison du Thouarsais