Concert de Chris Clad Rouffach, 9 juillet 2022, Rouffach.

Concert de Chris Clad

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

2022-07-09 – 2022-07-09

EUR Chris Clad est un violoniste soliste à la renommée internationale, installé à Londres et originaire d’Alsace.

Il commence le violon à l’âge de 5 ans, il étudie la musique au Conservatoire puis à la Juilliard School de New York.

Chris Clad a également participé en tant qu’interprète et compositeur à plus de 150 films, dont les plus connus sont La Liste de Schindler, Harry Potter, James Bond et a également collaboré avec des artistes comme Andrea Bocelli, Les Spice Girls, Charles Aznavour, Georges Michael, Florent Pagny ou encore Patrick Bruel, Michael Bublé, Sting, William Scheller, etc…

Cette année, Chris Clad a décidé de revenir sur ses terres pour une série de 6 concerts dans les églises Haut-Rhinoises.

+33 3 89 78 53 15

