Concert de chorales Saint-Renan Saint-Renan Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Renan

Concert de chorales Saint-Renan, 3 avril 2022, Saint-Renan. Concert de chorales Place docteur Gutader Amphi espace culturel Saint-Renan

2022-04-03 15:00:00 – 2022-04-03 17:30:00 Place docteur Gutader Amphi espace culturel

Saint-Renan Finistère L’ensemble vocal de Saint-Renan reçoit la chorale Tud ar vro de Pont-L’abbé pour un après-midi musical de chants traditionnels classiques bretons. henrinadia@free.fr L’ensemble vocal de Saint-Renan reçoit la chorale Tud ar vro de Pont-L’abbé pour un après-midi musical de chants traditionnels classiques bretons. Place docteur Gutader Amphi espace culturel Saint-Renan

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Renan Autres Lieu Saint-Renan Adresse Place docteur Gutader Amphi espace culturel Ville Saint-Renan lieuville Place docteur Gutader Amphi espace culturel Saint-Renan Departement Finistère

Saint-Renan Saint-Renan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-renan/

Concert de chorales Saint-Renan 2022-04-03 was last modified: by Concert de chorales Saint-Renan Saint-Renan 3 avril 2022 finistère Saint-Renan

Saint-Renan Finistère