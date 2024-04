CONCERT DE CHORALES Quilly, dimanche 14 avril 2024.

CONCERT DE CHORALES Quilly Loire-Atlantique

Les chorales « Au ras du sol » de Quilly et « l’A Mi Tié » du Coudray-Plessé chantent pour l’opération Mille chœurs pour un regard, au profit de l’association Rétina, bénéfices et dons au profit de la recherche médicale en ophtalmologie.

Vente de boissons chaudes et froides, gâteaux

Entrée et participation libres .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14

Place de l’Église

Quilly 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire choraleaurasdusol@gmail.com

L’événement CONCERT DE CHORALES Quilly a été mis à jour le 2024-04-06 par eSPRIT Pays de la Loire