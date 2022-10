Concert de chorales Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistre

Concert de chorales Plouguerneau, 16 octobre 2022, Plouguerneau. Concert de chorales

2022-10-16 – 2022-10-16

Finistre La chorale « Entre Terre et Mer » de Lilia Plouguerneau reçoit la chorale du Menhir de Plabennec et l’ensemble vocal Taol Ta de Plouguerneau pour une après-midi musicale. http://choraledumenhir.blogspot.com/ Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau

