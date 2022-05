Concert de chorales Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand Catégories d’évènement: Dordogne

Jumilhac-le-Grand

Concert de chorales Jumilhac-le-Grand, 21 mai 2022, Jumilhac-le-Grand. Concert de chorales Jumilhac-le-Grand

2022-05-21 – 2022-05-21

Jumilhac-le-Grand Dordogne Concerts avec Voce della Dante de Limoges,

Bell’Aventura d’Aixe-sur-Vienne et le chœur de la Loue de l’ensemble vocal de Saint Yrieix.

Entrée libre. Pas de réservations Concerts avec Voce della Dante de Limoges,

Bell’Aventura d’Aixe-sur-Vienne et le chœur de la Loue de l’ensemble vocal de Saint Yrieix.

Entrée libre. Pas de réservations +33 6 04 45 26 55 Concerts avec Voce della Dante de Limoges,

Bell’Aventura d’Aixe-sur-Vienne et le chœur de la Loue de l’ensemble vocal de Saint Yrieix.

Entrée libre. Pas de réservations pixabay

Jumilhac-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Jumilhac-le-Grand Autres Lieu Jumilhac-le-Grand Adresse Ville Jumilhac-le-Grand lieuville Jumilhac-le-Grand Departement Dordogne

Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jumilhac-le-grand/

Concert de chorales Jumilhac-le-Grand 2022-05-21 was last modified: by Concert de chorales Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand 21 mai 2022 Dordogne Jumilhac-le-Grand

Jumilhac-le-Grand Dordogne