Concert des chorales Les Uns et les Autres, et Orléans Little Song, organisé par l’ècole de musique municipale d’Ormes, en collaboration avec l’Association familiale d’Ormes. Vendredi 3 décembre 2021 à 20 h 30 – école de musique – Tous les gains seront reversés au profit de l’AFM Téléthon. Réservation obligatoire (voir affiche). Venez nombreux !

libre participation

Ecole de municipale musique ormes 45140 Ormes Loiret



2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T23:00:00