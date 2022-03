Concert de chorales aux Pays des Abers Plabennec, 3 avril 2022, Plabennec.

Concert de chorales aux Pays des Abers Eglise 1 Rue Marcel Bouguen Plabennec

2022-04-03 15:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 Eglise 1 Rue Marcel Bouguen

Plabennec Finistère

CONCERT DE CINQ CHORALES DU PAYS DES ABERS :

– La chorale du Club des Lacs de Bourg-Blanc

– Entre Terre et Mer de Plouguerneau

– Libenter de Landéda

– Paotred Sant Pabu

– Abers Mélodie de Bourg-Blanc

Répertoire varié (variétés françaises et internationales, chants bretons, chants de marins).

Boucles magnétiques pour les personnes malentendantes.

Au profit des associations SNSM et ENTRAIDE POUR LA VIE.

contact@abersmelodie.fr

