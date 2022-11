Concert de chorales à Laon

2022-11-27 17:00:00 – 2022-11-27 10 Deux chorales en duo – la Castella de Château-Thierry et la Villanelle de Laon – se produiront ce dimanche dans la cathédrale ! RV dans la cathédrale à 17h ! cerclejbgodin@gmail.com

