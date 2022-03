Concert de chorale – La clé des champs Treffiagat Treffiagat Catégories d’évènement: Finistère

Treffiagat

Concert de chorale – La clé des champs Treffiagat, 27 mars 2022, Treffiagat. Concert de chorale – La clé des champs Église Notre-Dame des Flots Rue de l’église Treffiagat

2022-03-27 – 2022-03-27 Église Notre-Dame des Flots Rue de l’église

Treffiagat Finistère Treffiagat Les Kanerien Kergoz du Guilvinec accueille la chorale La clé des champs de Ploudaniel.

joelle.raguenes@gmail.com +33 2 98 58 08 47

Église Notre-Dame des Flots Rue de l'église Treffiagat

