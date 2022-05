Concert de Chorale Family One et Spectacle de Sandrine Sarroche

2022-08-20 – 2022-08-20 EUR 18h Concert de la chorale Family One des Apprentis d’Auteuil (gratuit)

20h30 Soirée Molière avec Sandrine Sarroche et Alexandre Risso – scénette et musique d'époque

