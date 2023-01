Concert de chorale basque Martillac Martillac Catégories d’Évènement: Gironde

2023-03-04 – 2023-03-04

Gironde Concert de la chorale basque, Bestalariak, de la Maison Basque de Bordeaux, le samedi 4 mars 2023 à 20h30 à l’église de Martillac. Concert de la chorale basque, Bestalariak, de la Maison Basque de Bordeaux, le samedi 4 mars 2023 à 20h30 à l’église de Martillac. Association Martillac Loisirs Martillac Loisirs

