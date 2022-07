Concert de choeur de chambre Canta Vivace Cuzorn, 8 juillet 2022, Cuzorn.

Concert de choeur de chambre Canta Vivace

Eglise Saint-Martin Cuzorn Lot-et-Garonne OT Fumel – Vallée du Lot

2022-07-08 21:00:00 – 2022-07-08

Cuzorn

Lot-et-Garonne

Cuzorn Lot-et-Garonne

Le chœur de chambre Canta Vivace de l’Association Territoire Arts et Patrimoine a repris, après un repos forcé pour cause de COVID, ses activités fin 2021. Il a donné deux concerts à Libos et Prayssac. Le chœur propose un nouveau concert. Les œuvres interprétées seront le Requiem de Rutter compositeur anglais contemporain et la Nelson Messe de Joseph Haydn baptisée ainsi en hommage à l’amiral Nelson, mort à Trafalgar en 1805.

Le chœur de chambre Canta Vivace de l’Association Territoire Arts et Patrimoine a repris ses activités fin 2021, il propose un nouveau concert. Les œuvres interprétées seront le Requiem de Rutter compositeur anglais contemporain et la Nelson Messe de Joseph Haydn.

Le chœur de chambre Canta Vivace de l’Association Territoire Arts et Patrimoine a repris, après un repos forcé pour cause de COVID, ses activités fin 2021. Il a donné deux concerts à Libos et Prayssac. Le chœur propose un nouveau concert. Les œuvres interprétées seront le Requiem de Rutter compositeur anglais contemporain et la Nelson Messe de Joseph Haydn baptisée ainsi en hommage à l’amiral Nelson, mort à Trafalgar en 1805.

Association Territoire Arts et Patrimoine

Cuzorn

dernière mise à jour : 2022-06-29 par OT Fumel – Vallée du Lot