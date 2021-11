Montreuil La Maison Montreau 31 Montreuil, Seine-Saint-Denis Concert de Chloé Breillot à La Maison Montreau La Maison Montreau 31 Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

La Maison Montreau 31, le vendredi 26 novembre à 19:00

Chloé Breillot – auteure, compositrice et interprète – écrit des chansons en puisant son inspiration dans son histoire personnelle et les scènes fantasques qui peuplent son esprit… Venez la découvrir le vendredi 26 novembre à 19h pour un apéro-concert à La Maison Montreau, accompagnée de la violoncelliste Alice Manzen ! Gratuit – sans inscription

2021-11-26T19:00:00 2021-11-26T21:30:00

