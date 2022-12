Concert de Charlélie Couture « Quelques essentielles » La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin OT LA FERTE-SAINT-AUBIN La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Loiret La Ferté-Saint-Aubin 10 EUR Le 23 Février2023 , la commune de La Ferté-St-Aubin accueille l’artiste Charlélie Couture pour son concert « Quelques Essentielles »!

Ce nouveau spectacle accompagne à la fois la sortie de son 24ème album studio « Trésors Cachés et Perles Rares » et celle de la biographie « CharlElie Poète Rock »

Dans ce show sont regroupés un certain nombre de titres phares qui rappelleront des souvenirs à ceux qui les ont entendus au moment de leur sortie, mais aussi, toujours en complicité avec Karim Attoumane, guitariste, compositeur et arrangeur.

CharlElie a choisi de faire revivre d’autres chansons quelques fois injustement passées inaperçues…

RDV à l'Espace Madeleine Sologne pour les (re)-découvrir le 23 février 2023!

