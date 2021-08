Daoulas Daoulas Daoulas, Finistère Concert de chants sacrés – Eglise abbatiale de Daoulas Daoulas Daoulas Catégories d’évènement: Daoulas

Concert de chants sacrés – Eglise abbatiale de Daoulas 2021-09-07 18:30:00

Daoulas Finistère Daoulas Concert de chants sacrés dans l’église abbatiale de Daoulas, interprétés par 4 solistes de Jubilate de Toulon. Chants grégoriens, polyphonies, baroque.

Rendez-vous le mardi 07 septembre à 18h30.

dernière mise à jour : 2021-08-20

