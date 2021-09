Clapiers Clapiers Clapiers, Hérault CONCERT DE CHANTS POPULAIRES ET TRADITIONNELS BASQUES Clapiers Clapiers Catégories d’évènement: Clapiers

Afin de faire découvrir et de partager la culture basque, l'association Maison basque de Montpellier – Montpellierreko Eskual Etxea invite quelques chanteurs du choeur d'hommes basque Kantu à se produire à Clapiers le 25 septembre 2021. Neuf d'entre eux feront donc spécialement le déplacement depuis Hendaye pour donner une unique représentation dans l'espace culturel Jean Penso.

Participation au chapeau
Pass sanitaire et masque obligatoires

cultureetsports@ville-clapiers.com +33 4 67 55 90 70 http://www.ville-clapiers.fr/

