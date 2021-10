Égliseneuve-des-Liards Égliseneuve-des-Liards Égliseneuve-des-Liards, Puy-de-Dôme Concert de chants polyphoniques Égliseneuve-des-Liards Égliseneuve-des-Liards Catégories d’évènement: Égliseneuve-des-Liards

Puy-de-Dôme

Concert de chants polyphoniques Égliseneuve-des-Liards, 9 octobre 2021, Égliseneuve-des-Liards. Concert de chants polyphoniques 2021-10-09 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-09 23:00:00 23:00:00 lieu dit Les Liards Café rural Vis-La-Joie (Auberge les liards)

Égliseneuve-des-Liards Puy-de-Dôme Égliseneuve-des-Liards Deux chanteuses et deux chanteurs interprètent un répertoire polyphonique à capella intitulé “chants sacrés du nouveau monde”. collectif@lesliards.com +33 4 73 96 89 44 dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Égliseneuve-des-Liards, Puy-de-Dôme Autres Lieu Égliseneuve-des-Liards Adresse lieu dit Les Liards Café rural Vis-La-Joie (Auberge les liards) Ville Égliseneuve-des-Liards lieuville 45.56217#3.43366