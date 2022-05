Concert de chants marins Loctudy, 14 mai 2022, Loctudy.

Loctudy Finistère

Concert de chants de marins par le groupe Bol d’airs. 25 chanteurs et 5 musiciens vous font découvrir des chants dédiés à la mer et aux marins, et des chansons traditionnelles.

+33 2 98 87 92 67

