Moselle Concert du groupe Freestyle Gospel proposé par l’Office de Tourisme du Pays de Forbach à partir de 18h à l’église de Spicheren. Freestyle Gospel partagera avec vous un moment musical unique. Des voix exceptionnelles, des chants rythmés, un chœur puissant, vous emporteront dans un tourbillon de joie et de bonne humeur ! Tarif : 15€. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Réservation sur boutique.paysdeforbach.com. Renseignements au 03.87.85.02.43. contact@paysdeforbach.com +33 3 87 85 02 43 https://boutique.paysdeforbach.com/billetterie.html Spicheren

