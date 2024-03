Concert de chants du monde Munster, vendredi 22 mars 2024.

EMPREINTES

Le spectacle :

Depuis des anne´es, la compagnie A Hue et a` Dia s’est embarque´e dans un voyage immobile.

La` ou` nous vivons, des personnes viennent de toutes parts croiser nos chemins. Les empreintes, fixes, montrent la direction du mouvement. Il y a les empreintes re´centes et les plus anciennes, un peu efface´es par le vent, recouvertes par les nouvelles giboule´es. Certaines se croisent et partent dans des directions oppose´es. Des transhumances dans la neige, dans la boue, dans le sable… Cameroun, Re´union, Bosnie, Gre`ce, Roumanie, Serbie… Mais d’autres empreintes aussi plus locales de Savoie et d’Alsace rappellent que ces re´gions aussi furent des terres d’exil !

L’association :

L’association Do un Dert ( Ici et ailleurs ) a pour but de développer la Solidarité et l’accès à la Culture pour tous et d’encourager les liens sociaux et interculturels par la sensibilisation à l’Art sous toutes ses formes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22 22:00:00

1 place de la Tuilerie

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est do.un.dert@gmail.com

