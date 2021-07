Bellocq Bellocq Bellocq, Pyrénées-Atlantiques Concert de chants des Pyrénées Bellocq Bellocq Catégories d’évènement: Bellocq

Pyrénées-Atlantiques

Concert de chants des Pyrénées Bellocq, 18 septembre 2021, Bellocq. Concert de chants des Pyrénées 2021-09-18 20:30:00 – 2021-09-18 Temple Rue du Temple

Bellocq Pyrénées-Atlantiques Bellocq 1ère partie : Trio Cop de Cap (chants du Béarn et de la Bigorre)

Intermède musical à l’orgue

2ème partie : Cheour Txanbelaxoan (chants du Pays Basque) 1ère partie : Trio Cop de Cap (chants du Béarn et de la Bigorre)

Intermède musical à l’orgue

2ème partie : Cheour Txanbelaxoan (chants du Pays Basque) 1ère partie : Trio Cop de Cap (chants du Béarn et de la Bigorre)

Intermède musical à l’orgue

2ème partie : Cheour Txanbelaxoan (chants du Pays Basque) OT CDB dernière mise à jour : 2021-07-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bellocq, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bellocq Adresse Temple Rue du Temple Ville Bellocq lieuville 43.51554#-0.91523