Concert de chants de Noël à la chapelle Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie Sainte-Marie OT - PAYS DE REDON Sainte-Marie Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Sainte-Marie

Concert de chants de Noël à la chapelle Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie, 21 décembre 2022, Sainte-Marie OT - PAYS DE REDON Sainte-Marie. Concert de chants de Noël à la chapelle Saint-Jean d’Epileur 21 Saint-Jean d’Epileur Chapelle Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie Ille-et-Vilaine Chapelle Saint-Jean d’Epileur 21 Saint-Jean d’Epileur

2022-12-21 – 2022-12-21

Chapelle Saint-Jean d’Epileur 21 Saint-Jean d’Epileur

Sainte-Marie

Ille-et-Vilaine Sainte-Marie Noëls en chapelle par « La Renouée ». La Renouée est un tout jeune groupe vocal créé par Cécile, Solange et Valérie, toutes trois issues du terroir et animées par le plaisir de chanter ensemble et de le partager. Le projet « Noëls en chapelle » est né de leurs souvenirs d’enfance quand les chants de Noël s’invitaient dans les foyers. La Renouée propose un programme a capella qui vous plongera dans la tradition des chants de Noël avec des chants populaires et d’autres pièces à découvrir allant du 16ème au 20ème siècle.

Libre participation au profit des actions du comité de sauvegarde de la chapelle (cl. MH) echeverria.josiane@orange.fr +33 6 13 80 52 23 Chapelle Saint-Jean d’Epileur 21 Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-12-14 par OT – PAYS DE REDON

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Sainte-Marie Autres Lieu Sainte-Marie Adresse Sainte-Marie Ille-et-Vilaine OT - PAYS DE REDON Chapelle Saint-Jean d'Epileur 21 Saint-Jean d'Epileur Ville Sainte-Marie OT - PAYS DE REDON Sainte-Marie lieuville Chapelle Saint-Jean d'Epileur 21 Saint-Jean d'Epileur Sainte-Marie Departement Ille-et-Vilaine

Sainte-Marie Sainte-Marie OT - PAYS DE REDON Sainte-Marie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-marie-ot-pays-de-redon-sainte-marie/

Concert de chants de Noël à la chapelle Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie 2022-12-21 was last modified: by Concert de chants de Noël à la chapelle Saint-Jean d’Epileur Sainte-Marie Sainte-Marie 21 décembre 2022 21 Saint-Jean d'Epileur Chapelle Saint-Jean d'Epileur Sainte-Marie Ille-et-Vilaine OT - PAYS DE REDON Sainte-Marie Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Sainte-Marie

Sainte-Marie OT - PAYS DE REDON Sainte-Marie Ille-et-Vilaine