Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques

Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra Cambo-les-Bains, 27 mai 2022, Cambo-les-Bains. Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra Place de l’église Eglise Saint Laurent Cambo-les-Bains

2022-05-27 20:30:00 – 2022-05-27 Place de l’église Eglise Saint Laurent

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques Chœur de Biarritz.

Billets en vente à l’Office de Tourisme et sur place le soir du concert. Chœur de Biarritz.

Billets en vente à l’Office de Tourisme et sur place le soir du concert. +33 5 59 29 70 25 Chœur de Biarritz.

Billets en vente à l’Office de Tourisme et sur place le soir du concert. @OTCAMBO

Place de l’église Eglise Saint Laurent Cambo-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Cambo-les-Bains Adresse Place de l'église Eglise Saint Laurent Ville Cambo-les-Bains lieuville Place de l'église Eglise Saint Laurent Cambo-les-Bains Departement Pyrénées-Atlantiques

Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra Cambo-les-Bains 2022-05-27 was last modified: by Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains 27 mai 2022 Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques