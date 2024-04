Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Haiz’Egoa Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains, vendredi 24 mai 2024.

Chœur d’hommes de Bayonne.

Composé de 50 chanteurs et 5 musiciens, il fait partie de cet univers où se mêlent, avant tout le plaisir du chant bien sûr, mais aussi du partage et de la convivialité.

Son répertoire est majoritairement basque (tradition et création), mais des titres proviennent d’horizons divers (russe, anglais, espagnol, français, africains, hongrois…), alternant chants a cappella et accompagnés d’un accordéoniste Jean Pierre Marlin, de deux guitaristes Valérie Lucugaray et Jean Laphitz et de deux percussionnistes (pandero et cajón) Eric Dioné et Mikel Larralde.

Billetterie à l’Office de tourisme et sur place à l’église. .

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24

Église Saint-Laurent Place de l’Église

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

